Njut av yoga och fjällmeditation med Malin

Solen som sänker sig över de mjukt rundade fjällkonturerna, skiftandes i nyanser av grönt och blått. Det är något som är svårt att beskriva med ord. För bästa upplevelsen bör man se det med egna ögon och samtidigt känna in alla dofter och fraset av mossa under fötterna under en vandring längs med fjällkammen. Kanske är det så att sommarens höjdpunkt blir din fjällmeditation-session tillsammans med Malin Schulz från Mountain Soul? Det får sommartiden utvisa… Grattis säger vi i alla fall till dig som är på väg till Sälen och snart kommer att få uppleva fjällen i sommarskrud!