Malungs IF fyller ett sekel

Jubileumsåret och dess firande följer årstiderna och respektive sektion kommer att fira som mest när aktuell idrott har sin säsong. Skinnarloppet kommer exempelvis att köra ett elljuslopp bara för tjejer, fredagen före huvudloppet. Ishockeysektionen kommer i februari under ishockeyns dag att bjuda in gamla spelare till en träff och i samband med en hemmamatch, blir det tröjhissning i hallen och en del annat. Precis som på senare år kommer hockeyn i augusti att arrangera en match mellan två lag där det är högst troligt att Leksands IF är ett av lagen. Fotbollen börjar sitt firande redan under vintern med en vinterturnering, i höst blir det fotbollens dag och i sommar arrangerar man extra aktiviteter kring Skinnarcupen, plus en jubileumsmatch. Friidrotten kommer att ha historiekväll i april och handbollen kommer att ha en aktivitet den 28 mars. Det finns knappt någon hejd på trevligheterna och då har vi inte ens gått in på varken Malungs Marknad eller Dansbandsveckans eventuella firande. Vad månde det bliva…?!