Malung-Sälen Hockey Academy är populär och genomför i dagarna sin sjunde Try-Out: 30 av gymnasieskolans elever är spelare på hockeygymnasiet

– De kommande två torsdagarna har vi Try-Out för nästa termin, som blir intag nummer sju, vilket betyder att vi varit igång i sex och ett halvt år. För tillfället har vi 40-talet elever inskrivna, i tre årskullar. Fram tills nu har tre årskullar hunnit ta studenten, berättar Ola Olsson, marknadsföringsansvarig i Malungs IF Hockey och en av männen bakom idén med gymnasiet.

Första året hade man 9 sökande och alla kom in. Förra året hade man dubbelt så många sökanden som sedan erbjöds och tackade ja till en plats. Under de första åren har man hunnit bygga upp ett gott anseende för skolan. Ett gäng killar som är på väg av isen efter dagens träning förklarar varför de valt just Malung-Sälens HockeyAcademy:

– Saker och ting är väldigt bra uppstyrt här. Det finns bra möjligheter till mycket träning, säger Jordan Larsson, som kommer från Sunne.