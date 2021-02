Louise från Lima elitsatsar mot Paralympics

För fyra år sedan tipsade klubbkamraten i Lima IF, Patrik Thuresson, om att hon skulle ta kontakt med Dalarnas Parasportförbund. Sagt och gjort. Hon blev inbjuden till ett rekryteringsläger under den följande sommaren och har sedan dess tränat med landslagsgruppen i längdskidåkning och varit uttagen till två världscuptävlingar, varav en blev inställd. Hon tränar fem till sex dagar i veckan, med dubbelpass på två eller tre av dessa. En rejäl träningsdos med andra ord, men det är just det som krävs om man vill ta sig till Paralympics hävdar hon, 23-åringen Louise Perottosdotter från Lima – den enda aktiva paraidrottaren i kommunen.