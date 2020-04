Lima Skidstadion ska fräschas upp för 7,8 miljoner kronor

Tanken var från början att bygget skulle ha påbörjats redan förra året, men en överhettad byggmarknad satte stopp för det – det fanns inga entreprenörer tillgängliga. Per, Tommy med föreningsvänner satte sig inte och rullade tummarna under tiden de väntade på entreprenörer…tvärtom – de skapade ytterligare ett projekt! Detta innefattar anslutning av rörledningar från Västerdalälven för snökanonerna och utbyggnad av elledningar och belysningsmaster inom stadionområdet.

– Under projektets gång har vi köpt in mark från 12 småskiften runt stadionområdet så idag äger Lima Skyttegille nästan all mark, vilket underlättar betydligt för framtida projekt. Det finns fina cykelleder som skulle kunna binda samman Tandö Skidstadion med Äråbadet och tillsammans hoppas vi att dessa båda anläggningar kan bli en nyckelanläggning i Lima, som kan locka människor till bygden och med utbyggnaden bli till nytta för hela området Malung-Lima-Sälen, säger Mo Per.