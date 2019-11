Hemma hos Adam Renheim

Som många andra framgångsrika stjärnor i sportens värld kommer även Adam att lansera sitt eget varumärke i form av en klädkollektion, inom kort. Varumärket heter precis som hans ständiga nummer när han tävlar: 311. Numret valde han en gång i begynnelsen av sin karriär, då han blev uppringd av sin dåvarande manager som gav honom några alternativa nummer och ville ha ett snabbt svar. Ett av alternativen var 311, som han valde, trots managerns tveksamhet.

– Det fanns ingen koppling alls till mig i det numret, jag bara tog något som jag tyckte lät ok, jag var ju tvungen. Idag har det blivit en del av min identitet och därför har jag valt att uppkalla varumärket efter det. De inom branschen kommer att fatta direkt, kanske tar det något längre tid för övriga.

Om all framtagning, produktion och lansering av varumärket är lika väl förberett, noga genomgånget väl omhändertaget som skotrarna i Adams garage (de ser helt nya ut både in- och utvändigt trots att han tävlat med dem en hel säsong!), så kommer det att bli succé. Som det mesta Adam tar sig an.