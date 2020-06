Händelserik månad för Vasaloppsorganisationen

Den 27 maj offentliggjordes att organisationen ”Visma Ski Classics” som arrangerar långloppsvärldscupen lanserar sitt nya event som de valt att kalla ”The Grand Classics”. Det blir som ett slags grand slam för långloppsåkare. För att ta hem den höga prispotten, vilken inte avslöjas förrän precis innan säsongsstarten, krävs att man vinner alla de fyra klassiska loppen: Marcialonga (Italien), Jizerska Padetsatka (Tjeckien), Vasaloppet (Sverige) och Birkebeinerrennet (Norge). De fyra loppen avgörs i följd mellan den 31 januari och den 20 mars.

Hittills i historien finns fler åkare som vunnit två eller tre av loppen under samma eller olika säsonger, t.ex. Bengt Hassis från Orsa som vann har två segrar från samma säsong. Ännu har dock ingen vunnit alla fyra loppen under en och samma säsong. Kanske är det dags nu?

Den 5 juni kom så beskedet att årets sommarvecka ställs in och skjuts upp till nästa år, men att alternativet blir ”Hemmavasan” – ett virtuellt lopp där deltagarna tillryggalägger samma sträcka som de var anmäla till, men på hemmaplan. Vasaloppet vill på detta vis verka för att motivera deltagare att aktivera sig och erbjuda dem ett mål för sin träning, även om de detta år inte bereds möjlighet att göra det i den klassiska Vasaloppsarenan.



Med tanke på att Vasaloppets sommarvecka varje år lockar drygt 30 000 anmälda, kommer förmodligen ett stort antal nedladdningar av gratisappen ”Hemmavasan” att ske, när den presenteras i juli. Det är vi denna man deltar i Hemmavasan. Via appen tar sig deltagarna från starten i Sälen eller Oxberg, genom alla de klassiska kontrollerna, ner till målportalen i Mora i den digitala Vasaloppsarenan. Anhöriga och intresserade kan också följa deltagarna direkt via appen och se var de befinner sig och hur långt de kommit i sitt lopp. Lördagen den 15e augusti direktsänds Hemmavasan på vasaloppet.TV i tolv timmar, där man får följa deltagare runtom i landet och i världen.