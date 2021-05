Gör hälsan en tjänst, ta fram cykelpumpen och dra på Vårcykling!

Lilla rundan går på mindre byvägar, vilket tillsammans med längden gör det bra för barn. Man behöver heller inte vara ute på riksvägen.

För att delta hämtar man ett startkort i postlådan utanför IOGT-NTOs lokaler, eller skriver ut det på nätet via arrangörernas Facebooksidor. På startkortet finns fem rutor att stämpla i, en för varje gång man cyklat. På baksidan finns kartor som beskriver var rundorna finns. När man cyklat sina fem majrundor förvandlas startkortet till en lott, i och med att man lämnar det i postlåda nummer två, på IOGT-NTO-väggen. Medlemmarna i cykelklubben och IOGT-NTO är just nu i full färd med att ragga priser. De kommer i samverkan med MalungsHandlarna inför maj månads guldchans att anordna någon form av Grande Finale. Kanske en gemensam cykeltur, om omständigheterna tillåter. Det återstår att se exakt vad det blir. Man har faktiskt ända fram till nationaldagen på sig att lämna in sitt startkort.