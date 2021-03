Fyra nya naturreservat bildades i Malung-Sälen under 2020

Ett tiotal förvaltare runtom i Dalarna administrerar reservaten. Det innebär att de ser till att gränser märks ut tydligt, att skyltar sätts upp, att leder märks ut och så vidare. Förvaltarna åker runt bland reservaten framför allt under barmarkstider, men i fjällen även under vintertid för att inspektera dem. Ibland ingår även handgriplig skötsel av reservaten, oftast sker detta via upphandling av olika entreprenörer som utförs de åtgärder som behövs. Det kan handla om att bygga spänger, broar eller utkikstorn. Ibland genomförs också naturvårdsbränningar (som görs för att efterlikna naturbränder) eller att såga ned träd som riskerar att falla över byggnader.

I ett av de nya reservaten i Malung-Sälen, Nysundsberget finns under sommartid en vandringsled och även många stigar som tyvärr håller på att växa igen och därför kan vara svåra att följa.

– Leden i området kommer vi att underhålla. Är det någon som vill sköta om de andra stigarna i området får man göra det, efter samrådan med förvaltarna, säger Sarah Norling.