Funktionärer i tjänst för Fäders Spår

Under Vasaloppets Vintervecka tjänstgör runt 3000 funktionärer på kontroller, parkeringar, i vallaservicen, som vägvakter, som bagagelastare, som bagagesorterare och en massa andra funktioner. Funktionärerna arbetar ideellt för sina respektive föreningar. I Smågan tjänstgjorde under Vasaloppssöndagen 110 funktionärer från Lima IF.