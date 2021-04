För första gången sedan 1980: MIFs damlag spelar division 2-fotboll på Skinnarvallen

– Att det avgörs i sista matchen i ett derby mot just Dala-Järna…det kan liksom inte bli bättre. Maffen hade pratat flera gånger under säsongen om att: ”Tänk er Dala-Järna hemma i sista matchen!”. Vi var peppade på den tanken och mentalt förberedda. Derby är alltid derby och att möta just Dala-Järna är speciellt. Det är en av de roligaste matcher jag spelat, säger lagets veteran Anna Ädling.

Anna har några matcher att jämföra med då hon spelat en och annan i den grönvita dräkten. Hon gör sin 30:e säsong i MIF och den 16:e i A-laget, något som få (om ens någon?) är i närheten av.