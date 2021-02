Följ med på en gastronomisk vandring – med snöskor på fötterna

När vi når toppen av vår tur ser vi avlägsna berg och fjäll i 360 graders vinkel. Någon undrar om det är vatten där längst bort, men det är både svenska och norska fjäll och berg som ligger så långt bort i fjärran att de lurar ögat till att tro de är något annat. Det är magiskt fint.

Vid vårt andra stopp packar Kristoffer fram en liten korvbuffé ur ryggsäcken i form av älg-, ren-, och björnkorv, från Karelius – ett lokalt slakteri i dalgången nedanför fjället. Till det serveras en blåmögelost, en grönmögelost och fröknäcke från Leksand. Som pricken över i häller han upp mousserande svart vinbärsdricka i våra kåsor. En i sällskapet äter inte kött, så hon får njuta av lax med citron- och dillsås istället. Turen vi är ute på har ju namnet ”Gastronomy walk” och har man inte förstått det innan, så gör man det efter buffén. Say no more.