Efter helgens framskjutna SM-placeringar ser löparna i Malungs OK fram emot vårens stora mål: Elitstafetten

I helgen arrangerades en SM-tävling i ultralång distans, i orientering. Platsen för loppet var i omgivningarna kring Västervik, där Malungs OK Skogsmårdarnas löpare verkade trivas riktigt bra i terrängen. För herrarnas del avgjordes tävlingen på en bana som mätte 24,9 kilometer. Fågelvägen.

Lördagen och dess medeldistanser, som inte hade SM-status, för både herrar och damer var mindre lyckade ur mårdarnas perspektiv, med rätt blygsamma placeringar. Terrängen under söndagens ultralånga distanser däremot gav Malungs löpare helt andra resultat. William Lind tog SM-silver bakom fenomenale Sverigeettan Gustav Bergman från OK Ravinen (Nacka), som tog sitt 19:e SM-guld. Det var på vippen att ytterligare en skogsmård hade hamnat på pallen, då John Börjesson spurtade om bronset, men fick se sig besegrad med fyra ynka sekunder av Eskil Kinneberg från OK Kåre (Falun). På damsidan placerade sig tvillingarna Johanna och Jennie Börjesson på 9:e respektive 14:e plats.

En överraskning för många, men inte för de mest insatta, var John Börjessons fjärdeplats.

– John har satsat på ren löpning några år. Härom veckan sprang han Dresden Maraton på en timme och 5 minuter till exempel och han har varit bäste svensk på Lidingöloppet. Det senaste året har han lagt sitt största fokus på orienteringen. Vi hoppas att han fick blodad tand i helgen, säger Mats Jönsson, som är Malungslöparnas ledare.