”Den dagliga golfrundan är en lisa för själen”

Leif slår dagens första slag. Han tittar upp i luften och frågar:

– Hôrt tog ânn da väjin?

– I troL ânn for at höger – da i kant`n.

– Jaha, ja. Då far i dit.

Leif sätter sig på gräskl….förlåt golfbilen och puttrar iväg mot bollen. På god väg att genomföra sommarens 145:e runda.