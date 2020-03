Att möta morgonen på fjället

Du är ledig. Du är på semester och det ska bli så skönt! Du kommer att umgås med familjen eller med vänner. Kanske lagar ni god mat tillsammans och myser i stugan eller testar någon av alla eminenta restauranger som finns i Sälenområdet. Luften sägs vara stärkande i fjällen och du längtar efter att känna fartvinden över ansiktet när du åker nedför pisterna. Du ser fram emot sovmorgon, varje dag, hela veckan. Just här skulle vi vilja be dig stanna upp i dina dagdrömmar för en sekund och ge dig ett tips. Skippa sovmorgonen! I alla fall en dag. Vig en morgon under din fjällsemester till att se när dagen vaknar uppe på fjället, under en längdskidtur. Vi lovar – det kommer att vara värt det!