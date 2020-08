14 ”Skinnkrokare” har kvalificerat sig till SM 2021

Sportfiskarnas regler säger att all fisk räknas utom gädda, men vanligast i älven är mört, abborre, löja, stäm, braxen och id, vilket var vad som kom upp under tävlingen. Däremot blev det inga mängder – fisken var helt enkelt inte ”på tag”. Ändå var deltagarna nöjda med tanke på den lysande solen och det finväder de bjöds på. Fotgängare och cyklister visade hänsyn till de tävlande, men när det gäller båttrafiken kunde det varit bättre. Vissa båtfarare styrde medvetet in mot land och åkte längsmed sträckan, något som upprörde de flesta deltagarna, då det fanns både flöten och andra tackel långt ute i vattnet.