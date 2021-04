11-årige Pontus förstärker Team MORX, som drar igång tävlingssäsongen på lördag

Under våren har både far och son väntat och längtat efter träningstillfällen. De fick tillfällen på Västerdalälvens is i Västra Utsjö i februari, men sedan har de väntat på bara och torra banor. För att få ut maximal träning har de åkt till Arvika och Höljes i omgångar och kört varv på varv, på varv, på varv…

– För två helger sedan i Höljes tror jag att Pontus körde mellan 85 och 90 varv på två dagar. Det är väldigt mycket, mer än vad jag själv gör, säger Mats.