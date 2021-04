Ylva Öjes har en genbanksbesättning av Hedemorahöns: Kommer fågelinfluensan hit så tvingas jag att stänga in dem

FAKTA:

Aviära influensavirus (Fågelinfluensa) kan introduceras i fjäderfäflockar från symtomfria smittbärare bland vilda fåglar. De vilda fåglarna infekteras via näbben när de äter eller dricker alternativt via kloaken direkt in i tarmen. Virus utsöndras med träck* och kan överleva länge i vatten. Smitta mellan vilda fåglar och tamhöns kan ske vid utevistelse eller genom att vilda fåglar kommer in i hönshuset, men sannolikt oftare indirekt genom att vildfågelträck kommer in i fjäderfähus via ventilation, utrustning eller smutsiga skor.

*Träck = fågelspillning

Källa: lansstyrelsen.se