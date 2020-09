Vindkraften är inte det rätta alternativet och den ekonomiska vinningen är kortsiktig

BO JOHANSSON från Lima har yrkeserfarenhet från elbranschen:

– Mitt intresse för energifrågor grundar sig i att jag under 17 år jobbat med elproduktion och eldistribution och genom detta haft anledning att följa utvecklingen inom både svensk och internationell

energiförsörjning. Att jag också äger både fritidshus, skogsfastighet och fäbod inom Malung-Sälens Kommun gör att frågan har kommit allt närmare, rent känslomässigt.

Jag måste säga att jag nu är allvarligt oroad över det som håller på att hända med ett av världens mest stabila elnät, samtidigt som vi riskerar att ödelägga vår ”vildmarkskommun” för flera generationer. Vindkraft låter initialt rent, bra och miljövänligt, samt funkar bra i mindre skala, så som att ladda mina batterier vid sommarstugan. Men i stor skala är vindkraft en ”tankevurpa” på flera plan. Det vi behöver är baskraft som kan hålla frekvensen i elnätet även när det inte blåser och så länge vi inte kan lagra el i större skala kan aldrig vindkraften ta den positionen. Dessutom är tillgängligheten gentemot annan elproduktion väldigt låg, så det krävs otroligt många vindkraftverk för att uppnå en nivå som är intressant.

Jag kan förstå entreprenörer och markägare som ställer sig positiva till utbyggnaden på Ripfjället, då det finns möjligheter att få in kortsiktiga pengar på dels utförda tjänster under byggtiden, dels i rent markarrende. Men företagare i Malung-Sälens Kommun har direkt, eller indirekt byggt stora delar av sin verksamhet kring turismen under de senaste 50 åren och jag tycker att vi ska fortsätta på det spåret. Låt oss förbli en av Sveriges starkaste turistkommuner och skapa aktiviteter som genererar mer pengar till kommunkassan än vad vindkraften kommer att ge, både genom aktiviteter och inflyttning. Vi sitter på resurser som blir mer unika varje dag för både svenska och utländska gäster, låt oss bevara dessa.