”Vi jobbar för att skapa en mer nyanserad bild av frågan om vindkraftspark på Ripfjället ”

Under kökslampans sken sitter de kväll efter kväll och läser, antecknar, söker information på nätet, funderar, frågar varandra och hjälps åt att analysera den kunskap de hunnit att samlat på sig sedan det i våras offentliggjordes att det tyska företaget WPD planerar att bygga 40 vindsnurror, var och en 250 meter höga, på Ripfjället. De beslutshandlingar, forskningsrapporter, remisser, tidningar, informationshäften, kartor och allsköns dokument de hittills har gått igenom ligger i prydliga högar, lite här och var i Karins kök. Skulle man slå ihop dem alla och lägga till all digital information kanske de skulle nå från golv till tak…? De gissar att sammanlagt sex personer under 2019 lagt ned närmare tusen timmar på att samla kunskap och information. Därutöver är det många i den ekonomiska föreningen ”Nej, till vindkraft på Ripfjället!”, som hjälpt till att dela ut flygblad, sälja klistermärken, anordna musikcafé och en massa annat. Varför alla dessa timmar, kan man fråga sig?

– Vi är inte ute efter att fälla vare sig det tyska Bolaget eller politiker, det fyller inte vårt syfte och det gör ingen skillnad i sakfrågan. Det vi vill är att folk ska få lättillgänglig information om vindkraft och dess påverkan, så de kan bilda sig en egen uppfattning. Det är väldigt lätt att informationen blir ensidig från Bolagets (WPD) håll och vi menar inte att den är fel, men att den inte alltid är fullständig. Vi menar vidare att beslutsprocessen i det här ärendet kunde skötts betydligt snyggare. Sedan 2013 har ärendet funnits, men inte förrän i våras blev det offentligt, när flera beslut redan är tagna. Det känns inte demokratiskt, men väl uträknat, säger Karin.