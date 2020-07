Vi har snart lagt 90 mil fibernät!

Under 2019 hade 94% av hushållen i Malung-Sälens kommun erbjudits bredbandsuppkoppling. Kommunens uppdrag till Malungs Elnät var att 90% skulle ha fått erbjudandet under 2020. Just nu bygger Malungs Elnät ut fibernätet i Biskopsbyn-Åkra, Mornäs-Bolheden och Närsjön-Stöten. Ytterligare några områden i Malung-Sälens kransområden återstår innan hela kommunens befolkning kan få tillgång till fiber.