Hur fortskrider vaccinationerna i Malung och Sälen? ”Vi öppnar upp bokningstiderna för varje vecka, så fort vaccindoserna är på plats.”

Klockan slår precis 15.00 och Lena ledsagar mig till korridoren där dagens vaccination precis ska börja, för att jag ska få ta några bilder. I entrén till vårdcentralen står en värdinna som tar emot alla som ska få vaccinet och lite längre in möter vi en annan värdinna som visar dem in till rätt rum och spritar handtag, bordssitsar och allt annat som patienterna eventuellt har vidrört under de få minuter de är inne hos sköterskan som ger dem sprutan. Idag är det tre olika sköterskor som vaccinerar. Var och en av dem ger just idag 20 sprutor vardera och bokningarna ligger med 5 minuters mellanrum. Det hela görs med en rigid försiktighet och effektivitet. Man hinner tänka ”löpande-band-principen”, vilket inte är det trevligaste uttrycket att använda när man jobbar med människor. Under rådande omständigheter tror jag emellertid att vi alla har överseende med det.

– Just nu är det Pfizerdoserna som styr vårt bokningsschema, de måste ut inom fem dagar, innan de blir för gamla. Övriga vaccin kan vi förvara längre och styra mer över. Vi öppnar upp bokningstiderna på webben för varje vecka, så fort vaccindoserna är på plats. Hittar man inga tider där, eller om man inte kan boka själv via dator ber vi alla att ringa telefonsupporten, så hjälper de till.