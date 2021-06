Uppfriskande debatt om 2022 års budget i gårdagens kommunfullmäktige: ”Äntligen finns ett ekonomiskt utrymme för att föra en politisk debatt kring budgeten – det är riktigt roligt!”

Sammanlagt behandlades 27 punkter på dagordningen i ett kommunfullmäktige som pågick i 3 timmar och 20 minuter, inklusive paus, under måndagskvällen. Lägg därtill att vissa av punkterna innehöll fler underliggande frågor än själva rubriken. Punkten som tog överlägset längst tid i anspråk, i form av en debatt var nummer sju: ”Verksamhetsplan och Budget 2022-2025 KS/2021:12”

Den som följt kommunfullmäktiges sammanträden via TV Malungs sändningar vet att det senaste året tämligen sällan bjudit in till några längre debatter, bortsett från vindkraftsfrågan, men inte heller där har debatterna varit speciellt långvariga. Annat var det under gårdagskvällen när budgeten inför nästa period debatterades. Det var riktigt uppfriskande att lyssna till våra lokala politiker som alla verkade trivas med att spela ping-pong-bollar mellan och mot varandra. Debatten blev aldrig hätsk, men ändå lyckades alla som deltog att föra fram sina åsikter genom att ibland dela ut kängor åt än det ena, än det andra hållet.

Kommunalrådet Hans Unander yrkade på bifall för kommunstyrelsens förslag till budget för 2022.

– Det är inget självändamål att göra en budget, vi gör det för att vi vill ha en bra kommun så att folk vill leva och bo här. Vi vill ha en bra utvecklande skola och effektiva verksamheter för vår befolkning. Vi har budgeterat ett resultat på 14-15 miljoner, vilket vi tror att vi behöver för att göra de investeringar vi vill. Vi fokuserar fortsatt på en ekonomi i balans, som gör att vi långsiktigt blir en stark och stabil kommun. Vi sätter verksamhetsmål före skattesänkningar.