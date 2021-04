Räddningschefen Per Hampus känner sig lugn inför Valborg: ”Den som tänder brasan är ansvarig”

Per betonar hur viktigt det är att man rapporterar in om man ska tända en brasa för att Räddningstjänsten ska slippa åka ut på larm i onödan. Det gäller under Valborg, men även alla andra tider på året. Det är dessutom förbjudet att elda efter mörkrets inbrott alla dagar på året, utom just Valborgsmässoafton, men bara om man föranmält.

Det är det torra gräset som finns på marken under våren som utgör en stor fara, inte elden i sig. Det kruttorra gräset gör att elden lätt tar sig och sprider sig. Det finns tillfällen när man faktiskt inte ska elda, även om man har anmält en brasa till räddningstjänsten.

– Blåsten är den största boven. Skulle de börja blåsa mer än vad som är förutspått ska man avstå från att elda. Upp till 3 meter per sekund är acceptabelt skulle jag säga, men börjar det blåsa upp mot 6-7 meter per sekund, lite beroende på var man befinner sig, ska man undvika att tända. Om vinden får tag i elden är man chanslös.