Normark har i dagsläget även lager i Danmark för vapen och ammunition och ett litet lager i Keflavik, på Island. De kommer att behålla namnet ”Normark Scandinavia AB”. Sälj- och marknadsföringskontor kommer att finns kvar i Sverige och troligtvis blir några sådana tjänster kvar på kontoret i Malung, liksom några övriga försäljningskontor runtom i Sverige.

– Facket har medlemsmöte här i Malung idag och därefter inleds förhandlingar. Vi är naturligtvis måna om en skyndsam process, men respekterar de fackliga förhandlingarna till fullo. De får ta den tid som behövs, vi vill att det ska blir bra för våra medarbetare, säger Morten.

Oberoende av hur förhandlingarna går så kvarstår det faktum att alla anställda vid lagret påverkas på ett eller annat sätt av flytten. Vissa mister sina jobb och de som eventuellt blir kvar får färre arbetskamrater.

Vad var tanken från er sida när ni flyttade in i dessa lokaler 2014?

– Planen var att vi skulle vara kvar här under en lång tid, men marknaden har ändrats väsentligt under de år som gått.