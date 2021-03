Personligt porträtt: Hans Unander – fyra år som kommunalråd

När det är som mest tankar i ditt huvud och du vill försöka tänka på annat, vad gör du då?

– Det händer för sällan, men jag försöker ta mig ut och promenera. Om vi pratar fritid mer allmänt, så gillar jag att snickra och starta motorsågen ute vid min sambos stuga vid Rönnhällsjön, där vi spenderar en hel del tid när möjlighet finns. Då är det trivsamt att sätta sig i båten och ro lite drag.

Att vara politiker i dagens samhälle är tufft oberoende av vilket parti man tillhör, men det finns naturligtvis ljuspunkter, annars skulle nog varken Hans eller någon annan förtroendevald fortsätta.

– Naturligtvis är det mycket som är roligt också! Det är väl det som driver en till att man vill jobba med politik, att man får vara med och påverka. När man ser att kommunen utvecklas då blir man glad. Vi har under de här fyra åren lycktas med flera projekt som vi tagit oss an. Ser man till Handelssidan så har både Byggmax och Dollar Store etablerat sig här och vi har lycktas skriva ett bra avtal med Marcus Skinnar och Edurus, vilket gjort att vi räddat en del arbetstillfällen, som försvann i och med Normarks nedläggning i Malung. Ytterligare några konkurser har vi haft under pandemiåret, men det verkar som att det till slut kan komma något gott även ur dem.

En händelse som tillhör hans allra mest uppskattade, under de fyra år han nu varit kommunstyrelsens ordförande, har sitt ursprung i ett beslut som togs av Trafikverket 2011, nämligen att Västerdalsbanan skulle läggas ned.

Natten efter det beskedet kunde jag inte sova och gick upp mitt i natten och tog fram ett kollegieblock där jag på olika sidor skrev rubriker som: Regeringen, Trafikverket, Riksdagen och så vidare och försökte fundera på vilka olika sätt vi kunde påverka dem för att ändra sitt beslut. Om mina barn skulle fråga mig 30 år senare: Pappa, vad gjorde du när det bestämdes att järnvägen skulle läggas ned? så ville jag kunna svara: Jag gjorde allt jag kunde!

En arbetsgrupp tillsattes med det glasklara målet: Rädda Västerdalsbanan. Gruppens medlemmar, som Hans tillskriver en stor eloge för sitt engagemang och sin kompetens, lyckades och den 20 augusti 2019, på sin 49:e födelsedag, kunde Hans inviga den nya timmerterminalen i Malungsfors med tillhörande renoverat järnvägsspår och ”direktlänk” till Värtahamnen i Stockholm.

På mindre än ett halvår kunde både en flygplats och en ny järnvägssträcka invigas i vår kommun, det måste anses vara unikt för en landsbygdskommun. Och jätteroligt!

Om drygt ett och ett halvt år, den 11 september 2022, är det dags för ett nytt val. Hur ser du på det närmsta politiska året?

– Alla val är tuffa perioder för de som är politisk engagerade. Dels är det mycket praktiskt som ska göras, dels tenderar det att bli många hätska debatter där sakfrågorna ofta hamnar i skymundan, tyvärr. Men valrörelserna är också roliga, man träffar mycket människor och får tillfälle att prata med dem. Jag hoppas bara att pandemin försvinner så vi slipper den här sociala distanseringen. Jag, liksom säkert alla andra också, är urless på den.

Vindkraftfrågan är med största sannolikhet en fråga som kommer att vara i fokus inför nästa kommunalval, men om vi lägger den åt sidan en stund – vilka tycker du är de mest spännande frågorna att jobba politiskt med i kommunen inom de kommande fem åren?

– Först och främst måste jag vänta och se om jag får fortsatt förtroende från partiet och från väljarna. Om socialdemokraterna får fortsätta att styra så vet jag att det finns både utmaningar och spännande saker att ta tag i. Förhoppningsvis ska vi färdigställa ett nytt badhus och en fullstor idrottshall i Rosengrens gamla lokaler. Framtiden kommer kräva stora satsningar på skolan och en nog så viktig fråga, som inte alltid är den mest synliga är infrastrukturen. Oavsett vilka som leder kommunen i framtiden så måste något göras åt E16, fram till Malung. Förbifart Yttermalung måste bli verklighet, så är det bara. Ännu mer långsiktigt måste vi jobba vidare på att få järnväg ända upp till Sälen. Det kräver ett bra kontaktnät med ministrar och generaldirektörer.