Paradoxen i Rörbäcksnäs: ”Vi har en fantastisk inflyttning i byn för tillfället, men den raseras nu om skolan bara har klasserna F-3!”

De elever som måste åka skolbuss till Lima har 4,2 mil dit, enkel väg. Bussen går från byn klockan tjugo i sju på morgonen och de är vid Ungärde vid halv åtta-tiden. Väl framme i Lima måste de vänta i fyrtio minuter innan skoldagen börjar klockan 08.10. På eftermiddagen är de åter hemma i Rörbäcksnäs klockan tio över fyra. De som då har ork kvar kanske tar sig iväg till någon fritidsaktivitet. Kanske.



Två dagar i veckan slutar de tidigare, men den tid de skulle kunna komma hem tidigare äts upp av att de måste följa med bussen på sin tur till Tandö, innan den styr mot Rörbäcksnäs En extra tur på 40 minuter. Från kommunen har de fått höra att flera bussar, ska sättas in, men oavsett vilket så är det väldigt långa dagar för en 10-åring. Om några år kan det i värsta fall vara verkligheten även för 6-åringar.

Under flera år har de funnits familjer som velat flytta till byn, men inget boende har funnits. Någon har i väntan på detta hyrt in sig på övervåningen hemma hos någon bybo. Till bybornas stora glädje kommer nu ett privatägt företag att satsa genom att bygga 16 bostadsrätter mitt i byn, precis bakom kyrkan. Äntligen kan de erbjuda boenden till de som vill flytta dit. Byn ligger tre minuter från Scandinavian Mountains Airport och 10 minuter från Hundfjället. Under sommarhalvåret besöks Rörbäcksnäs av över 30 000 cyklister. Inte 3000, utan trettio tusen. Utvecklingen är positiv ur många aspekter, men politikerna vill nu istället avveckla, menar föräldragruppen.

– Först och främst handlar vår kamp för att behålla skolan om barnens situation och välmående. Vi anser att kommunen bryter mot Barnkonventionen, som är lag sedan första januari 2020. Där står att barn har rätt till utbildning, lek, vila och fritid. Det kommer inte barnen här i byn att få. I andra läget handlar detta om vilka konsekvenser skolans nedmontering får för hela byn och de är helt enkelt förödande. Vi behöver skolan och barnfamiljerna för att byn ska leva.