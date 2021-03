I Malung väljer fler än hälften att ha gudföräldrar till sina barn

När ett barn döps idag väljer föräldrarna själva om barnet även ska få gudföräldrar eller faddrar, vilket är olika namn för samma sak. En gudförälders uppgift var förr att träda in i föräldrarnas ställe, om något skulle hända dem. Idag finns inte längre något juridiskt åtagande för den som är gudförälder, funktionen är mer symbolisk, men fortsatt ett ärofyllt uppdrag att få.

Om vi går väldigt långt tillbaka i tiden, så långt som till Medeltiden, var tron att barnen skulle döpas så tidigt som möjlig, senast åtta dagar efter födseln, för att skyddas från ondska. Kvinnan fick inte följa med in i kyrkan då hon ansågs oren i hela 40 dagar efter förlossningen. Ofta valde då också fadern att inte följa med in, varvid en ställföreträdare som kunde bära fram barnet i kyrkan, trädde in – en gudmor.