Om Wilma överlever det här så MÅSTE vi göra något som gör skillnad för diabetiker!

När familjen satt på IVA i ovisshet om de skulle få behålla Wilma eller inte, lovade Maria sig själv att om hon överlevde, så skulle de göra något som gör skillnad för diabetessjuka. Första tiden efter sjukdomsbeskedet är luddig i Marias minne. Det var så mycket nytt att ta in och lära sig. Hon hade, liksom de flesta av oss gör än idag, levt i okunskap om hur allvarlig denna sjukdom är. Ett av få tydliga minnen är när hon blev oerhört arg på sin väninna, vars barn också lever med typ 1 diabetes.

– Jag var så arg, så arg på Kristin och nästan skrek åt henne i förtvivlan: Varför har du inte berättat hur det är?! Hon tog mina händer, såg mig i ögonen och sa:

– Maria, även om jag hade gjort det, så hade du inte förstått.

– Och hon hade helt rätt, för så är det. Det går inte att förstå förrän man själv upplevt det. Det går inte att enkelt förklara vad det innebär att drabbas av denna sjukdom, hur den fungerar och hur det är att leva med den. Det är så komplext så inte ens forskarna har alla svaren och kan förklara, ingen vet ens hur sjukdomen uppstår. Men just därför måste vi hjälpa till, med att sprida det vi lärt oss för att öka kännedomen och kunskapen. Det som gör mig mest rädd idag är just den stora okunskap som råder kring sjukdomen. Till och med inom vården är kunskapen om barndiabetes bristfällig. Jag har all respekt för det, informationen är för dålig och kunskapen finns inte. Däremot blir jag arg när jag från vissa håll, även inom vården, hör att diabetes inte anses vara en allvarlig sjukdom – den går ju att behandla… Av den anledningen läggs inte tillräckligt med pengar på forskning och det är därför måste vi bidra så mycket vi kan. Vårt sätt blev att starta insamlingar och Barndiabetesgalan i Malung.