Nytt polishus i Sälen börjar byggas nästa år om allt går enligt plan

Under många år har Malung-Sälens kommun stridit för att få fler poliser på plats i området och kanske framför allt i Sälen under vintersäsongen när tillströmningen av turister är så stor. Kommunalrådet Hans Unander var därför upprymd när han idag under en pressträff, tillsammans med lokalpolisområdeschef för Mora, Rune Lindbom berättade om planerna för det nya polishuset i Sälens by.