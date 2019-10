Nya multiarenan i Sälens by är invigd

Äran att klippa bandet hade tilldelats Sälens IF hedersordförande Ingemar Simonsson, under överseende av ordinarie ordförande Fredrik Heikki. Talade gjorde även Vasaloppets VD Eva-Lena Frick och kommunalråd Hans Unander. Vasaloppet är också en indirekt bidraggivare i och med att de medel som Sälens IF bidrar med kommer från det inkomstbringande Vasaloppsarbete som föreningen utför.

Redan nu kan man konstatera att den nya arenan är så välbesökt, både under och efter skoltid, att barnen börjat efterfråga ännu en…! Både Sälens IF och kommunen tror att en multirink är tillräckligt. Hans Unander berättade däremot att man i budget avsatt en miljon kronor till en kommunal lekplats i Sälen, vilket inte finns i dagsläget. Inget är klart kring när detta kan komma att ske. Just nu letar kommunen lämplig mark för projektet.