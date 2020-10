Monstermaskinen ”Huggen” käkar trä och är på tillfälligt besök i kommunen

– Den kan tugga i sig trä och producera mellan 200-300 kubikmeter flis i timmen, med hjälp av de sex knivar som fungerar som tänder. Den fixar allt från tunna grenar till tjockare stockar. För att köra den krävs lastbilskörkort och en grundlig skoglig kunskap, så man vet hur råvaran fungerar, fortsätter Lars.

Till sin hjälp har Lars kollegorna Amanda Rönneholm och Stefan Joons, som båda kör de lastbilar som 2-4 gånger per dag transporterar flisen från ”matplatsen” till terminalen i Malungsfors. Antalet gånger som de åker per dag är givetvis beroende av hur långt från terminalen de befinner sig. Under tiden flisen transporteras till Malungsfors förfyttar sig Huggen och Lars till nästa ”matplats”. Flisen lastas med hjälp av hjullastare över till tågvagnar, för senare avfärd mot Stockholm och kraftvärmeverket i Värtahamnen.