Malungs Församling inför allhelgonahelgen: Vi vill inte sätta tid på sorg

I år tror man att de som kommer för att tända ljus kan öka ännu mer i antal med tanke på att många inte har kunnat närvara under begravningsgudstjänster, på grund av pandemin, under året och kanske därför istället väljer att tända ett ljus under All Helgona, för att hedra den bortgångne.

– Antalet besökare under lördagens minnesgudstjänst i kyrkan blir tyvärr begränsat. Vi har fått samtal från församlingsbor som berättat att de bestämt sig för att sitta hemma och tända ljus för att de vill ge plats i kyrkan för någon annan, fortsätter Anette.

Man kan se en inspelad variant av minnesgudstjänsten på Facebook. De som inte har möjlighet att komma under lördagens minnesgudstjänst är varmt välkomna att delta i den webbsända eller till söndagens ”Stilla gudstjänst” som då anordnas. Den kommer att innehålla mycket bilder, musik och dikter. I Malungs Församling läses inte namnen upp, på de som gått ur tiden under året, under minnesgudstjänsten.

– Jag började som präst här i Malung 2004 och då hade man tagit seden i bruk med där man bjuder in besökarna i minnesgudstjänsten till att komma fram till altaret och tända ljus för just den eller de som de vill hedra, oavsett om vederbörande gått bort under året eller långt tidigare.