Malungs bibliotek har fått beviljat stöd till en bokbuss

Bibliotekets verksamhet handlar idag även om en hel del annat, utöver de traditionella böckerna. Bibliotekschef Jenny Oskarsson beskriver ett projekt som Malung-Sälen just nu deltar i, som handlar om hur biblioteken kan bli bättre på tillgodose de nationella minoriteternas litteratur- och kulturbehov. I projektet ingår även Smedjebackens och Älvdalens kommuner. Just nu jobbar man med en förstudie med frågeställningar som; Var finns minoriteterna? Hur når vi dem? Kan vi göra saker digitalt för att bli mer tillgängliga? Projektet beräknas vara klar under 2020 och därefter kommer effekterna att synas.

De ekonomiska medel som gjort projektet möjligt kommer från Kulturrådet och deras satsning som kallas ”Stärkta bibliotek”. Satsningen sträcker sig över tre år och varje år delas totalt 225 miljoner kronor ut. Jenny berättar att Malung-Sälen har fått ta del av stora pengar i denna satsning. Projekten som man söker pengar för måste uppfylla vissa kriterier, t.ex. att de tillgängliggör biblioteken bättre. Detta är förmodligen en viktig anledning till att biblioteket i Malung nyligen fick ett glädjande besked om att de blivit beviljade stöd för att köpa en bokbuss.

Just nu tittar man på hur det ska gå till praktiskt, vilken buss ska man köpa? Ska man bygga själv eller köpa färdigt? Det lutar åt att man gör lika som i Falun, där de byggt sin egen buss, men det kommer att ta tid.

– Jag gissar att bussen kommer att stå klar runt jul, nästa år. Vi funderar också mycket på hur bokbussen kan hjälpa oss att ännu bättre klara av vårt demokratiska uppdrag. Ett exempel på det skulle kunna vara att konsumentvägledaren följer med bokbussen ut vid vissa tillfällen eller kanske ska man kunna förtidsrösta i bokbussen?! Ingenting är klart ännu, men det är denna typen av frågor vi nu måste diskutera och planera för.

Kanske firar vi katternas dag i Sörsjön och Sillerö, i bokbussen, om några år?