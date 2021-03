Malin Schulz driver café Mountain Soul på Högfjällshotellet: Folk säger att turisterna är oförsiktiga, men det stämmer inte!

Under tiden vi pratat har några gäster droppat in och Tina berättar att de blivit ”stammisar” under veckan som gått.

– När de väl hittar hit blir de ofta återkommande gäster. Vår utmaning är läget, det är lite svårt att hitta till oss. Men den största utmaningen just nu, precis som för de flesta andra i restaurangbranschen är självklart pandemin. Det är sorgligt hur många medier vinklar bilden av det som händer i fjällen. Det sägs att det är trångt och att turisterna är oförsiktiga, men det stämmer inte! De håller sig ute och väldigt många väljer bort en fika inomhus och tar med något eget till backen, det märker vi i våra dagskassor. Det är jättetufft!

De har fått lov att begränsa öppettiderna för att klara sig och utan stöd från familj, släkt och vänner hade inte caféet klarat det senaste året.

– Men vi kämpar på! säger både Malin och Tina. Och vi ser fram emot sommaren då vi för första gången ska ha sommaröppet! Här utanför kommer det att byggas en sommar-padel-bana och ett utegym. Guidade cykelturer kommer också att utgå härifrån – det ska bli väldigt spännande och jätteroligt att se vad det ger.