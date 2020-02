LYKO: E-handelsföretaget växer så det knakar

Mitt i skogen, strax utanför Vansbro, dyker den toppmoderna, svarta byggnaden täckt med en enorm lysande Lyko-logotyp oväntat upp. Jag parkerar bilen på parkeringen och går in genom dörren till den nya butiken. Malin, en ung, blond sprallig tjej, hälsar glatt på mig när jag kommer in i butiken. Butiken känns trendig och fräsch med den vita avskalade looken. Och man får känslan av att kliva in i ett snyggt badrumsskåp. Mängder av produkter i olika färger och former har prydligt radats upp på hyllorna. Där finns allt från smink, nagellack och håraccessoarer till schampo, balsam och parfymer.



– Det är jättekul att de väljer att utveckla i Vansbro! Att få vara med från början till slut känns häftigt. Man får utmanas och utvecklas, varje dag, säger Malin.