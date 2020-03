Ludwig Lind jobbar med äventyr nästan varje dag – året runt

– Sälen har potential att ha 80 000 gäster per vecka på sommaren, precis som vi har på vintern. Boendet finns här redan. Tänk om vi ”bara” kunde halvera den siffran under sommarsäsongen… Men då måste vi vara redo och mogna att satsa på det.

Fjälläventyr har börjat att mobilisera för en utökad tillströmning av sommargäster. 2016 öppnade de en egen klädbutik för gäster med ett brinnande intresse för fjällen och dess miljö. Kläderna är sådana de själva använder i sitt arbete och tillverkade av material som håller och åldras med patina. Stor del av sortimentet är gjort av ekobaserat, återvunnet material. Drömmen är en egen kollektion, men de måste komma fram till vad den ska innehålla; handskar, mössor, jackor, eller vad? Tiden får utvisa. Ludwig tror att den nya flygplatsen kommer ge fler gäster som vill hyra utrustning för att kunna ta sig ut på fjället under sin vistelse, på sommaren. Flyger du in från utlandet så kan du inte ta med dig all utrustning, om du exempelvis vill tälta. Då måste hyralternativet finnas. I Fjälläventyrs butik finns redan idag möjligheten att hyra ett ”ryggsäckshem”. Skräddarsytt med tillhörande guide för den som så önskar.

Den som vill kan ju fundera på vilket eller vilka hormoner ”Ryggsäckshemmet” triggar. Ludwig vet.