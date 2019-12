Lions hjälper till med att hjälpa

Den internationella organisationen startades 1917 av affärsmannen Melwin Jones i USA som tyckte att världen behövde mer av medkänsla och mindre av självupptagenhet. Lejonet i föreningens logotype skall symbolisera styrka – det finns stor kraft att hjälpa om man är många som hjälps åt. I Malung hjälps medlemmarna under ett år till med flertalet aktiviteter. Harry berättar:

– Vår största inkomstkälla varje år är försäljningen av vår julkalender, som också är en lott. Kort därefter kommer insamlingen via kondoleanser. Sedan några år tillbaka står vi under Dansbandsveckan i Grönlandsparken och steker kolbullar – det är svettigt kan jag lova, men väldigt uppskattat, skrattar Harry. Under julskyltningen säljer vi alltid granar och så samlar vi in begagnade glasögon, som skickas till olika platser i världen där behovet av dessa är stort, men de ekonomiska möjligheterna saknas.

Har du tänkt på att det sitter en brevlåda bredvid pantautomaten på ICA…? Där kan de som vill välja att lägga sitt kvitto, när apparaten käkat upp burkar och flaskor och i och med detta skänker man pengarna till Lions insamlingar i Malung. Sist, men inte minst är Lions funktionärer under Skinnarloppet där de har hand om vätskekontroller vid varvning och mål. De pengar de får in på detta hamnar, precis som allt annat, som bidrag till olika hjälpande verksamheter.



Under ett år hålls 10 månadsmöten där man planerar och diskuterar föreningens verksamhet. På dessa samlas man på St. Olof hotell, äter en bit mat (som man betalar själv) och allt som oftast har man någon intressant föreläsare på plats. Det kan vara stipendiater som berättar om sitt år utomlands eller någon som berättar om skogsbranden i Trängslet, en trätäljares tankar – ämnena är många och varierar brett!