I morgon prästvigs Sandra Grellsgård från Malung i Västerås Domkyrka: Jag ser fram emot att få representera svenska kyrkan som för mig är någonting gott

Vid lite närmare efterforskning kommer jag fram till att det verkar som om Sandra är den första personen som är uppvuxen i Malung, som prästvigs och sedan även tjänar Malungs församling. Det finns personer från Malung som är prästvigda, men ingen av dem har arbetat under en hundraprocentig, fast anställning i församlingen.

– Är det så?! Det känns i så fall stort och överväldigande, men lite förvånande. Jag tycker vi har en fin kyrklig tradition här, finns det verkligen ingen mer? Ja, i så fall kanske jag kan skapa en nyfikenhet bland alla åldrar och någon mer från Malung vigs till präst och verkar här, om några år.

Jag undrar vilka förväntningar hon har på prästyrket och att få tjäna just i Malung? Hon tar in frågan, tystnar under en lång stund och säger sedan:

– Jag tror inte att jag har en romantiserad bild av yrket. På många sätt är det som vilket annat yrke som helst, men på andra inte. Jag har en förväntan att skapa nyfikenhet och inge hopp i samhället. Om allt ljus skulle försvinna i samhället, så skulle allt bli så mycket jobbigare. Jag vill bidra till att människor fortsätter vara medlemmar i kyrkan och ta del av det trygghetspaket som vi erbjuder. En tro på någonting högre än människan ger trygghet och en förtröstan att vi finns här av en anledning. Jag vill att människor ska förstå att kyrkan inte bara är byggnaden – den finns överallt där vi samlas och möts ute i samhället. Jag ser fram emot att få representera svenska kyrkan som för mig är någonting gott!