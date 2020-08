Hur har sommaren varit?

SIXTEN JERNBERGS RESTAURANG, Limedsforsen

Stefan Lind och Sandra Magnusson

Sommaren har varit skaplig, men går ej att jämföra med ifjol, vilket var första året vi drev denna restaurang. Vi anordnade Quizkvällar, grillkvällar och andra event under hela sommaren, det gick inte i år. Vi varslade nästan all vår personal, så fram till i maj var det i princip bara jag och Sandra som jobbade. Bussbolagen ställde in sina resor. Vi hade en bra uppgång när skolorna stängde och under industrisemestern, men tappade givetvis under dansveckan och Västerdalsveckan. Vi har fått upptäcka matlådornas och cateringdelens betydelse och det är vi tacksamma för. Tack vare de statliga stöden, som inte dröjt länge alls och stöttning från vår uppdragsgivare Lima Besparingsskog har vi klarat oss ganska bra, men vi får fortsätta att kämpa på. Troligtvis får den här pandemin ringar på vatten under lång tid framöver. Vi är försiktiga inför hösten och tillåter oss att ta ett steg tillbaka och tänka efter. Känna oss fram, för att se vad som funkar.