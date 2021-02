Hagagården flyttar in i Dagcenters gamla lokaler: ”Det här kommer att bli riktigt bra”

Den nya lokalens storlek gör att de i coronatider får tillåtelse att ta in fler personer i butiken, just nu får de bara ha två. Om någon månad blir det åtta, men en ”Grand Opening”blir det såklart inte tal om. Just då, i alla fall. Anna tror att de kanske kommer att tappa några spontankunder, då de flyttar eftersom butiken inte blir lika synlig från centrum, men det kommer troligen inte att påverka den totala verksamheten då 95 procent av kunderna är ”stammisar”.

– Vi gör den här flytten lika mycket för våra kunder som för oss själva. Vi har haft ett fantastiskt stöd från dem under pandemin så att kunna erbjuda dem större lokaler blir lite som att tacka dem för att de håller fast vid oss.

I höstas körde klädbutiken SOS-veckor istället för de vanliga REA-veckorna. Då var det kris. Anna berättar om en äldre farbror som kom in i butiken och berättade att han aldrig tidigare varit där, men att han ville stödköpa någonting för att han önskade att Hagagården skulle finnas kvar.

– Det var så gulligt och vi blev rörda allihop av hans engagemang. Det slutade med att han blev ett par badbyxor rikare och att vår tro på Malung stärktes ännu mer. Det är därför vi vågar göra den här satsningen, som flytten innebär.