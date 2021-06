Gustav Eriksson är Årets Företagare i Malung-Sälen

Under fredagens förmiddag anordnade Företagarna i Malung-Lima-Sälen ett förlängt, digitalt Dialogmöte med flera gäster som intervjuades. Åhörarna deltog via teams och via den kanalen höll även antropologen Anna Frankzen Starrin en föreläsning med titeln ”Digitalisering, med sikte på framtiden”. Mötet avslutades med att föreningen presenterade Årets Företagare och Årets ljus.