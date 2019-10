Frukostmöte på Sälen Business Center

– Om fem år kommer vi att sakna kompetent personal till 50% av alla de tjänster vi erbjuder här uppe under säsong, det måste vi försöka göra något åt redan nu. Vi måste få många av de som kommer hit och jobbar säsong, att stanna permanent. De har kunskap och vi är tvingade att gå mot ett kunskapsdrivet samhälle här, på plats, i Sälen. Det räcker inte att de jobbar från storstäderna på distans, vi måste få dem att flytta hit, helt enkelt. 200 nya skattebetalare bör vi ha om fem år. Minst!

Linus Blomqvist och Mats Jacobsson från ALMI drev träffen vidare genom att berätta vilka tjänster de har att erbjuda små- och medelstora företag i vårt område. Bland mycket annat kan de hjälpa till med stöttning i HR-frågor och finansiell hjälp i form av olika lån och de kan även ställa upp med riskkapital, till rätt projekt. De har även diverse verktyg att erbjuda där kunden kan få hjälp med att visualisera sin ekonomi och även med att behovsanalysera hela företaget. De har kontor närmast i Mora, men kommer ut till företag i Malung-Sälen, om det önskemålet finns.

Även rekryterings- och bemanningsföretaget Clockwork, för dagen representerat av Helene Söderlund, finns fysiskt på plats i vårt område, när kunden begär detta. De ser att Sälenområdet är i ett stort behov av både bemanning och rekrytering och de ställer gärna upp och hjälper till.

Sist ut presenterade sig den lokala ICA-handlaren i Sälens by: Carl-Johan Åkerstedt, ursprungligen från Mariestad. Han har drivit Ica-butiken i drygt två år och har haft en mycket positiv utveckling. De senaste fyra åren har butiken gått från 43 miljoners omsättning per år, till närmare 70 miljoner. Med detta i ryggen kommer han under hösten att investera fem miljoner i ett nytt kylsystem för hela butiken och under nästa år bygger man ut butiken ut med 150 m2 säljyta, i gamla postens lokaler. Butiken blir då mer modern och mer kundanpassad.

– Jag upplever att fler och fler vill stanna här längre perioder, framför allt stugägare. Det känns som en positiv trend, folk vill komma hit och stanna, sa Carl-Johan.

Från åhörarhåll fastställde man att huspriserna för fast boende i Sälen är otroligt mycket lägre än i storstäderna och att det borde locka till urbanisering, men det kräver att det finns fast boende att köpa. Något som man upplever som lite för sällsynt, i rådande stund. Det här är frågor som kommunens fastighetskontor har god kännedom om och som man lägger mycket kraft och tid på – det gäller bara att få fram tillräckligt med detaljplaner, tillräckligt snabbt.