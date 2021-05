Frisport har fått en flygande start

Niclas berättar att det även är en del problem med att få tag på råvaror, då det varit svårt att få till transporterna under pandemin och dessutom har incidenten i Suezkanalen (där containerfartyget ”Ever Given” gick på grund i kanalen och blockerade all trafik under några dagar) påverkat. Vissa fabriker i andra länder har därutöver i perioder haft över 50 procent eller mer av personalen borta på grund av Covid-19.

Normalt sett reser både Niclas och Joachim mycket till inköpsmässor och olika möten, men det senaste året har alla sådana träffar hållits via teams.

– Vi har en säljare som sitter i Uppsala, han har suttit hemma och jobbat i över ett år nu. Frågar du mig så tror jag inte att vi kommer att resa lika mycket i affärssammanhang framöver, nu när vi sett att det fungerar bra ändå. Kanske till och med ännu bättre eftersom det inte går bort en massa tid för resor till och från mötena.





Idag har Frisport fyra anställda varav två sitter i Malung. En person sitter i Borås och jobbar med redovisning, men denna tjänst kommer snart att flyttas till Malung, och en säljare sitter i Uppsala. De jobbar med varumärken som Lapua, Sellier & Bellot, Meopta, VihtaVuori, Easy Hit, WeHunt och Jakele med flera.

– Om vi växer så kanske det blir ytterligare något arbetstillfälle till i Malung, det var min ambition när jag tog över. Jag hoppas att vi kan tillföra något till bygden på sikt. Vi har fått ett bra bemötande av kommunalrådet och kommunen när vi startade.