Föreningen Wilmas vänner överraskades igår kväll av juryn i The Maximus Prize: ”Grattis – Ni har vunnit!”

När Malungsbladet träffar Wilma, mamma Maria, morfar Sven-Erik och Barndiabetesgalans initiativtagare Anders Kullander och Pernilla Eriksson dagen efter, har de hunnit samla sig lite. Sven-Erik berättar att det krävdes en liten whiskey för att lugna ned sig igår kväll och att han inte kände igen sin dotter Maria när han på film fått se hur hon reagerade, när hon fick det glädjande beskedet. Hon började gråta och glömde först att säga tack.

– Jag har sällan sett Maria tappa fattningen. Hon är alltid lugn och sansad, men igår gick hon bet, ler Sven-Erik stolt.

– Ja, jag blev totalt grundlurad. Totalt. Ändå hade äldsta dottern, av hänsyn till mig, bett min man att be mig byta kläder, så jag skulle slippa stå framför juryn i mysdress de luxe. Jag trodde att någon skulle komma hem till oss under middagen och hämta något och att jag skulle se någotsånär representabel ut…jag förstår inte att ingen klocka ringde… De hade planerat in i minsta detalj, säger Maria.

Inte förrän Maria, som är närsynt, närmade sig skärmen inne i dotterns rum och kisade för att se vilka ansikten hon kunde urskilja, insåg hon att det var juryn för The Maximus Prize hon såg framför sig. Men för Wilma tog det lite längre tid:

– Jag fattade ingenting först! När vi ringde till Anders på facetime och juryn sa rakt ut på ordentlig svenska att vi hade vunnit – då fattade jag!

Anders Kullander hamnade, även han, i någon form av mindre chock.

– Det här kändes så oerhört långt bort. Att vi skulle vinna fanns liksom inte på kartan. Att vara nominerad var jättestort i sig och redan det en stor vinst.