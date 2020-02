För oss finns ett stort värde i att göra det vi vill och styra över vår egen tid.

– Vi blir så glada när folk skriver i gästboken att det känns som hemma, då är det precis som vi vill ha det, säger Moa. Vi vill att det ska kännas avslappnat att vara här och vår inställning till alla gäster är ”frihet under ansvar”. I köket finns ge-och-ta-skåpet, där får man ta vad man vill, bara man ställer tillbaka något innan man åker. Jag tror inte att vi köpt salt på två och ett halvt år. Visst, det kommer säkert att finnas någon enstaka som missbrukar förtroendet i framtiden, men vi väljer att ha tillit till folk. Förr fanns här förbudsskyltar och instruktionslappar överallt – vi har tagit bort dem. Folk ställer tillbaka saker där de tagit dem, vi litar på att folk sköter sig och uppför sig och det har hittills funkat alldeles utmärkt.



De har försökt förenkla all administration så det ska bli så enkelt som möjligt. Tack vare en hel del tekniska lösningar som de installerat är det möjligt för gästerna och för dem själva att vara väldigt flexibla. Automatiska kodlås på dörrarna och ett bokningssystem med inchecknings-information via sms gör att gästerna kommer och går precis när de vill och Moa och Björn behöver inte vara närvarande och styra upp saker hela tiden. De har också investerat i ett bättre kassa- och boknings-system med betalning direkt i mobilen eller paddan, det mesta ska kunna ske ”on the go”.

Nyligen blev deras ansökan om medlemskap i STF godkänd, vilket de är mycket glada över. Dels är det skönt att ha en större organisation i ryggen, gästerna vet vad de får, dels blir det en god kvalitetsstämpel.

Torgåsgården är ett vandrarhem och en lägergård. Gästerna är mestadels privatpersoner, föreningar och organisationer och dynamiken som uppstår mellan människor från olika länder, olika bakgrunder och så vidare är något som de tycker är spännande och som de lär sig mycket av.