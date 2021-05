”Fastighetsägare i riskzonen bör ha beredskap”

Utvecklingen av vattenflödet de kommande dagarna och den kommande veckan, beror till största delen på nederbörden, inte på avsmältningen av snö från fjället. Räddningsledningen har ständig koll på älvens olika flöden, dels via kontakt med Fortum som reglerar dammarna, dels via digitala system där de ser hur många kubikmeter vatten som flödar per sekund.

– Västerdalälven är ett känsligt vattendrag på det viset att dess flöde stiger och sjunker fort. Det beror på att den inte är så hårt reglerad, den enda större dammen är kraftverket i Lima. Den 10 maj var flödet i Lima 70 kubikmeter per sekund och idag ligger det på 380 kubikmeter per sekund. För att förstå de siffrorna bör man veta att dammen klarar ett flöde på drygt 500 kubikmeter per sekund. 2018, när vi hade en riktigt stor vårflod låg flödet i Lima runt den siffran, säger Niclas.