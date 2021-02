Entreprenören som snart flyttar sin verksamhet till Normarks gamla lokaler: Marcus Skinnar – vem är han?

Markus fars skinnindustri, precis som många andra liknande industrier i Malung, fick läggas ned i slutet av 70-talet, delvis till följd av konkurrens från Asien. Efter sin kandidatexamen i företagsekonomi vid Göteborgs universitet (som han senare kompletterat med en magisterexamen) bestämde sig Markus därför för att flytta till Kina och studera kinesiska.

– If you can´t beat them, join them! Det var mitt motto. Dessutom hade jag som barn läst Marco Polo och ville vara som honom.

I ett drygt år jobbade han som inköpschef för IKEA i norra Kina. Hemma i Sverige hade han skrivit sitt examensarbete om den svenska gravstensindustrin och under sina affärsresor i landet såg han att där fanns mycket granit. I slutet av 90-talet var Kina enormt fattigt och Marcus insåg att priserna på sten och arbetskraft var betydligt lägre än hemma. Han lämnade IKEA och startade en egen tradingfirma för sten i Qingdao och började exportera till framför allt Sverige.

– Under några år handlade jag med stengods, vi levererade fler hundra containers till Sverige och Europa, varje månad. Det var mycket material till Södra Länken och Hammarby Sjöstad i Stockholm, till exempel.