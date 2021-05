Elanvändningen i kommunen mäts smartare när alla gamla mätare byts ut

Papper och penna för att skriva ned mätarställningar och serienummer på mätarna är ett minne blott, för länge sedan. Idag matas alla uppgifter, vid ett byte av elmätare, rakt in i mobiltelefonen av Olof och hans kollegor och därmed är de direkt inne i systemet, som gör att både elbolaget och du själv kan ha koll, in i minsta detalj, på din elförbrukning. Efter en snabb koll i sin mobil kan Olof konstatera att han precis bytt ut mätare 530. Under vårt besök byter han nummer 531.