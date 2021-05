Efter branden har scoutstugan i Malung byggts upp på nytt: Vi är självklart redo och längtar efter att få börja använda den!

Under Dansbandsveckan 2019 hyrdes scoutstugan i Malung ut till dansbandet Jannez fanclub. Ett äldre reservkylskåp kopplades in för att ge gästerna plats åt all sin proviant, men när de rest tillbaka hem efter veckans slut drogs sladden ur igen. Någon vecka senare skulle en grupp scouter i väg på ett läger till Vässarö och hade laddat upp med mat som de skulle hämta dagen därpå, varvid kylskåpet kopplades i igen. Vid tvåtiden på natten vaknar en granne till stugan och känner att det luktar rök. Väl ute i natten ser denne hur det pyr rök från stugan, men ingen eld. Efter en snabb touch på dörren kan grannen konstatera att den är kokhet. Räddningstjänsten larmas och fastställer att katastrofen, i form av en explosion, endast var 10 minuter bort. Men det gick bra.